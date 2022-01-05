زوجي تركني بعد ان تركت لأجله كل شيء

فبعد ان ألغيت كينونتي و تركت مسيرتي المهنية و ارتأيت أن أكون رهن إشارته في كل شيء فقط حتى يحيا حبنا و تستمر علاقتنا، وجدته يصفعني بقرار الهجرة الى دولة أروبية حتى يبني هنالك حياته و يحقق أحلامه، في البدء استبشرت خيرا، لكنني و بمجرد ان ناقشت معه الأمر وجدت نفسي خارج دائرة الاهتمامات.

كما ألمني الأمر كثيرا، و لم أعي بنفسي إلا و أنا أنهار و احترق مثل شمعة أطفأتها ريح عاتية. لقد حطمني و قتلني و أنا التي جعلته أغلى شيء في حياتي.

زوجي تركني بعد ان تركت لأجله كل شيء

لم أعي بنفسي إلا و من وهبته قلبي و حبي يربط حقائب السفر و قد رتب كل شيء. كما أخبرني و هو يطبع قبلة الوداع على جبيني بأن لا أنتظر عودته ومن أنني استحق كل جميل في الحياة. و من أن القدر حتما سينصفني على حسن صنيعي معه.

المعذبة ن خولة من تلمسان

الرد:

لم يرمي عليك زوجك يمين الطلاق وهذا أمر يبين أنك لازلت على عصمته فلا تتهوري وتتركي بيت ، وإصبري مهلة من الزمن فقد تتغير الأحوال ويجد له متنفسا بعد الضيق في التخمين والسوء في التفكير لمحلك من الإعراب في حياته، فربما سيقوم بإرسال ما يبلزمك من وثائق تمكنك من الإلتحاق به والعيش معا من جديد. كذلك، عليك أن تحفظي زوجك في الغيب مع أهله بالرغم من كل ما حصل، فلا ذنب لهم إن أنت قاطعتهم أو بترت حبال الوصال معهم، وقد يكون تدخلهم موافيا لجمع شملك بزوجك الذي أسأل الله أن يهديه إلى طريق الصواب،

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