زوجي كتلة من العقد

حياتي الزوجية لم تكن يوما جنة،فالجحيم هو عنوان أيامي منذ أن وطئت قدماي عش الزوجية فزوجي الذي تعب حتى أكون من نصيبه،أصبح بعد الزواج شخصا أخر حيث أنه أبان عن نواياه التي لك تكن قطّ صادقة تجاهي.

فهولا يفوت فرصة حتى يصغر من قيمتي و لا يقدر المجهودات و لا حتى التضحيات التي أقوم بها من أجل غر س الإستقرار في بيتي .و خصوصا ما أقوم به من أجله و الأدهى من كل هذا فزوجي إنسان مليء بالعقد وكما هو يتصرف معي بمنطق أنه الأقوى.

زوجي كتلة من العقد

و ليت الأمر توقف عند هذا الحد،فقد بلغت درجة الجرأة بزوجي إلى أنه أصبح يهينني كما ينقص من قيمتي على مسمع من أفراد أسرتي وأسرته، واصفا بذلك إياي بالعاجزة و الناقصة،مثلما يشير أنني محظوظة لأنني إرتبطت به.

الرد:

كان عليك أختاه قبل أن تتورطي في هذا الزواج، أن تتعرفي أكثر إلى من لم تقبليه لولا أنه أبان عن حبه و حسن نيته نحوك،و هذا ما أعيبه عليك حيث أنك تسرعت لتجدي نفسك أختاه أمام شخص تبدلت طباعه عليك.

عليك أختاه عدم التسرع و محاولة السيطرة على الوضع مع هذا الزوج و تقبل طباعه مهما كانت،فلا يجوز أن يكون الطلاق بينكما بطلب منك من دون سبب يستحق ذلك،كما أنني متيقنة من أن ذويك سيقبلون بهذا القرار الذي سيحسسهم. بأنهم لم يحسنوا تربيتك.

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