زوجي لا يريد التنازل فكيف أصلح بينه وبين أهلي

السلام عليكم ورحمة الله

سيدتي، منذ مدة وأنا أكتم في صدري ما حصل بين زوجي وأهلي، وهذا بعد حدوث مشاكل كبيرة وسوء فهم بين الطرفين، لكن هذه تفاصيل أخرى لا أريد الخوض فيها، بل ما همَّني اليوم نتيجة التي لحقت هذه الخلافات،

فزوجي يمنعني من زيارة أهلي أو التحدث معهم عبر الهاتف، فهل له الحق في ذلك؟ علما بأن أهلي وإخوتي في نظرهم لم يخطئوا، وهو في اعتقاده أنهم أخطؤوا خطئا كبيرا لا يغتفر، بالرغم من مبادرتهم بالاعتذار إلا أنه يتنازل، وبقي دوما يذكرني بما حصل، بالمقابل أنا أتعرض لكثير من الظلم من أهله لكنني لا أواجهه بها حتى لا تكبر الأمور، وأكثر من كل هذا وذاك سيدتي فهو يهدنني بالطلاق إن أنا تعاطفت مع أهلي، وهكذا وضعني بين المطرقة والسندان، بين أولادي وحياتي الزوجية التي ضحيت فيها بالكثير، وبين أهلي، أشيري عليَّ ماذا أفعل؟ علما أن زوجي حساس جدا وعصبي.