زوجي مطالب بأداء أمانة… أرسل المعروف المعتاد

رأت جارتي في المنام زوجي الذي لا تعرفه أنّ ابن أخت زوجها اتصل بها عن طريق الهاتف.

وقال لها «أخبري الهواري جارك حتى يرسل الأمانة التي كان يقوم بإرسالها إلي كل سنة، بلغيه أن يرسل لي الأمانة الخاصة بي» قالها ثلاث مرات.

علما أن زوجي كان يذهب كل سنة إلى الزاوية المتواجدة في ولاية أدرار ويقدم معروفا.

علما أن زوجي حافظ لكتاب الله عزّ وجل.

خيرة الأغواط

خيرا رأيت:

تذهب دلالة هذه الرؤيا إلى أنّ زوجك اعتاد على تقديم معروف أو مساعدة ما للزاوية بأدرار.

ويظهر أنّ زوجك تأخّر على غير العادة عن تقديم هذا المعروف، والذي كان يساهم بالتأكيد في حل مشكلة ما.

لهذا أنصح زوجك بتقديم هذه المساعدة في وقتها رغم أنها ليست نذرا لأن «أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّت».

فديمومة المعروف من محاب الله ورضاه وما على زوجك سوى الإسراع في تقديم ما اعتاد على تقديمه، والله أعلم.