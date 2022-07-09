زوجي يخونني وليس لي من مناص إلا الإستنجاد بأهلي

سيدتي، بعد التحية والسلام، ينبض قلبي تعبا بعد أن سدت في وجهي السبل والأبواب لدرجة أنني لم أجد من حل سوى الإستنجاد بك، فدليني بارك الله فيك على طريقة تمكنني من تجاوز ما أمر به من محنة.

زوجي يخونني وليس لي من مناص إلا الإستنجاد بأهلي

إرتبطت بزوجي بالرغم من رفض أهله لي، ومند ولوجي بيت الزوجية وعلاقتي بهم على المحك، ظننت أن الدنيا حيزت لي لكنني إكتشفت مؤخرا أن زوجي وقع في براثين خيانة لا يمكنني أن أسامحها له، وقد قررت أن أخبر أهلي بالأمر حتى يكونوا لي دعامة في محنتي، لكنني سيدتي متخوفة من سوء ما يجمع بين أهلي وزوجي، فكيف لي أن أنال الإنصاف حيال ما أمر به؟

التائهة ن. وصال من الوسط الجزائري.

الرد:

من الصعب أن تقف المرأة أمام أهلها. تتشكى زوجا أهملها وقض مضجعها بخيانة أدمت فؤادها، وأنا أتفهم أختاه ما تمرين به من موقف شائك يجب عليك التصرف أمامه بحنكة وروية فأنت لا تريدين الطلاق على ما يبدو، وما لجوءك إلى أهلك سوى بهدف ترويض وتأديب زوجك ل\ا ومن باب النصيحة عليك أختاه أن:

زوجي يخونني

تكوني أمينة بما تقولينه: فلا تخبري أهلك بمعلومات ناقصة أو غير متأكدة منها حول خيانة زوجكِ لكِ، انقلي لهم صورة واقعية للمشكلة دون إضافات لستِ متأكدة منها، ودون أن تخفي عنهم شيئاً قد يغير موقفهم.

أخبريهم عن مشاعرك تجاه ما فعله زوجك، ليس فقط ليتفهّموا ما تمرين به بل سيساعدكِ ذلك أيضاً. على الراحة من خلال الفضفضة.

زوجي يخونني

أخبريهم عن سبب تحدثك بالأمر. حيث يحب أن يعرف أهلك تماماً هدفك من الحديث إليهم عن خيانة زوجكِ لكِ، أخبريهم بشكل مباشر إن كنت تريدين منهم أن يفعلوا شيئاً أم أنك تخبرينهم بالأمر للحصول على الدعم النفسي منهم وتتحدثين إليهم عن الموضوع بسرية، أخبريهم أن كنتِ تريدين حل المشكلة بتدخلهم أم تريدين الانفصال مثلاً، أم أنك بحاجة لاستشارتهم دون أن يتدخلوا بشكلٍ مباشر.

زوجي يخونني

اسأليهم عن سبيل يضمن لك الخروج من هده المعضلة بأقل خسائر: حيث يجب أن تعرفي كيف سيقدم أهلك المساعدة لحل مشكلة خيانة زوجكِ، لا تتركيهم يتصرفون كما يريدون، بل يجب أن تعرفي ما سيفعلونه لمساعدتك.

أخبري زوجكِ: الأفضل بالتأكيد أن يعلم زوجكِ بإخباركِ لأهلك عن الأمر، خصوصاً إذا كان أحدهم سيتدخل بشكل مباشر، أخبريه أنّك ستتحدثين مع والدكِ أو والدتكِ بالموضوع. دون أن يكون ذلك تهديداً.