زوجي يرسل إلي بحجاب أسود… فتنة لمن لم يتعوّد لبس السواد

رأيت في المنام أن زوجي أرسل إليّ حجابا أسود اللون فقمت بارتدائه فما هو تعبير هذه الرؤيا؟

إيمان بومرداس

خيرا رأيت:

تذهب دلالة الثوب في المنام إلى ما يلي، فمن رأى في منامه أنه قد لبس ثياباً صوفية فإنه يكون زاهداً.

ويدعو الناس إلى الزهد في الدنيا ويرغبهم في عمل الآخرة، وكل ثوب أخضر لونه ينفع ولا يضر.

فمن رأى أنه لبس ثوياً أخضر، فإن الأخضر للحي دين وعبادة، وهو للميّت حسن حاله عند الله ومن لبس ثياباً خضراء أعطي ميراثاً.

والثياب البيضاء خير لمن لبسها في المنام، ومن رأى أن عليه ثوباً أسودا ولم يتعوّد لبسه أصابه بعض ما يكره من دنياه.

وأما إذا كان قد تعوّد لبسه في اليقظة فذلك شرف وعز ومال.

ومن لبس ثيابا أسودا وكان مصقولاً مكوياً فإنه ينال هيبة وعزا ومن لم يتعوّد لبس الثياب السود فقد يبتلى بمشكلة، والله أعلم.