زوجي يعاقبني لأنني أقرضت أهلي المال دون رضاه

زوجي يعاقبني لأنني أقرضت أهلي المال

سيدتي، حيثيات القضية بدأت قبل الزواج ففي فترة الخطوبة حصل سوء تفاهم بين زوجي وأهلي، ما جعله يحمل في قلبه شيء عنهم.

مؤخرا احتاج والدي لمبلغ من المال كان بحاجة أذله، فطلب هو وأمي أن أتكلم لزوجي ليقرضهم ذلك المبلغ، لكن زوجي بالرغم من أنه يستطيع رفض، وأصر أن أقفل على الموضوع، فقمت أنا بأخذ مالي الخاص الذي كنت قد جمعته من عملي قبل الزواج، وأضفت عليه مبلغ صغير من ماله الذي ندخره في المنزل وأقرضته لأهلي،

لأنفس عنهم حاجتهم، بعد أيام علم زوجي بالأمر، فغضب غضبا شديدا، وقام بإخفاء كل المال المتبقي في مكان أجهله، تفهمت تصرفه، وأعلم أنني أخطأت، لكن لماذا هو لا يتفهم فضل أهلي عليّ، وأن ابنتهم أولى بمساعدتهم من الغرباء.

وما زاد الطينة بلة، هو أنه مر بضع شهور ولم يعيدوا لي أهلي المبلغ كاملا، بل نصفه، وصار يجرحني بذكر هذا الموضوع وكأن أهلي استغلوني في ذلك.

الــــــــــــــــــــــــــــــرد:

تحية طيبة وبعد اعذريني سيدتي لكن أنت من أخطأت حين كسرتي كلام زوجك، وأقرضت المال لأهلك بالرغم من رفضه؟ فماذا تنتظرين منه أن يفعل؟ لابد أن يعاقبك حتى تنطفئ النار التي أوقدتها بيديك، وغفلتك على طاعة الزوج، أنصحك بطلب الفتوى.

من جهة أخرى لم يبق بيدك سوى أن تستعيدي ثقة زوجك، أولا اعترفي له بخطئك، وأنك في لحظة ضعف أمام حاجة والديك . وهذا ليس لمجابهته بل حبا وبرا في والديك، اللذان لو صارحتهما بأن زوجك يرفض لما قبلا مساعدتك،

حتى لا تتأثر حياتك الزوجية، والآن يلزمك بعض الوقت، والتضرع لله والسعي بكل ما أوتيتِ من حب لزوجك لتلطيف الأجواء في بيتكم، حتى تنضج مشاعر أكثر صدق وصلابة.

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