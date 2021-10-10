زوج أصالة: أنت معجزتي في زمن اللامعجزات

عبر الشاعر العراقي فائق حسن، عن مدى حبه لزوجته النجمة السورية أصالة نصري، موجها لها رسالة رومانسية على صفحته بانستغرام.

ونشر حسن صورة تجمعه مع زوجته أرفقها بتعليق قال فيه: “كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الافضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!! يا انت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه”.

لترد أصالة على كلام زوجها، وقالت بتعليق على المنشور: “أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح.. الحمدلله على نعمة وجودك بحياتي يا صديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق”. وكشفت أصالة في تعليقاها عن سؤال فائق حسن اليومي لها، عن مدى حبها له، فعلقت: “وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير”.

وعبر جمهور الفنانة، عن سعادته لرؤية نجمتهم تعيش أيام سعيدة، بعد أزمة انفصالها عن المخرج طارق العريان، ومعاناتها النفسية الكبيرة.

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https://www.instagram.com/p/CU1AHWDqqUS/?utm_source=ig_embed&ig_rid=df29aae3-b0a0-41df-b4f3-ae989353afba

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