زوج ابنة سمير غانم يطلب منها العودة الى العمل في رسالة مؤثرة

كشف حسن الرداد عن مشاعر الحزن التي تعيشها عائلة الفنان الراحل سمير غانم بعد وفاته هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

ووجه رسالة إلى زوجته إيمي متمنياً لها الصبر وأن تعود ضحكتها من جديد، قائلاً: “مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها في حياته.

ليضيف:” بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله ووالدتك الفاضلة اللي أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس،

و يختم رسالته:” إن شاء الله ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها”.