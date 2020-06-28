زوج داليا البحيري يصف تجربته مع كورونا: “الفيروس سيء جدا”

تحدث رجل الأعمال حسن سامي، زوج الممثلة المصرية داليا البحيري، عن وضعه الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي الأسبوعين.

وكتب حسن سامي، على صفحته بأحد مواقع التواصل الإجتماعي: “أولاً أطمئن كل أحبابي وأصحابي أنني في نعمة وفضل من ربنا، ومنتظر فرجه قريباً..”.

وأضاف رجل الأعمال المصري: “أنا مريت بالتجربة وأحب أقولكم إن الفيروس وحش قوي وأوحش من مرات كثير مرضت فيها، لأنه ببساطة يجبر الواحد ينعزل عن العالم الخارجي”.

وأوضح زوج داليا البحيري، أن الفيروس يجبر المصاب على المكوث لوحده تماما لمدة أسبوعين على الأقل، وهو أمر جد صعب.

وأضاف حسن سامي: “هذا الفيروس يتعب الأعصاب جداً، ومحتاج روح معنوية قوية علشان تتغلب عليه”.

ووجه ذات المتحدث، رسالة للجمهور، طالبهم فيها بعزل أنفسهم والتحليل عند الشعور بأي أعراض خفيفة، ولو ارتفاع بسيط في الحرارة أو وجع خفيف في الحلق، لحماية الأشخاص المخالطين لهم.

وكانت داليا البحيري أعلنت عن إصابة زوجها حسن سامي بفيروس كورونا، من خلال منشور عبر حسابها على الفايسبوك.