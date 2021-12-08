 زوج صديقة عمري طلب مني ما لا يتصوره العقل

زوج صديقة عمري طلب مني…

هي صديقة عمري، نعرف بعضنا منذ الصغر ولا يزال الود يميز علاقتنا إلى حد اليوم، هي متزوجة أم لثلاث أولاد، منذ حوالي سنة وبعد ولادتها للطفل الأخير تعرضت إلى تعقيدات صحية، فكنت أزورها كثيرا، أحيانا أبيت عندها للاعتناء بالأولاد.

وفي تلك الفترة كنت ألتقي كثيرا بزوجها، لأنه هو من كان يأخذني إليها أو يأتي بالأولاد إليّ، في هذه الفترة أظنه أعجب بي وصار يتقرب مني، في البداية لم أرد المبالغة في الشكوك بنواياه، إلى أن جاء اليوم وصارحني فيه مباشرة إعجابه واقترح عليّ حتى الزواج في السر، ومن يومها لم أعد أذهب إليها، وهي صارت تسألني عن سبب ابتعادي، لكن حججي انتهت، فأنا لا يمكنني بأي حال أن أخبرها بما عرض عليّ زوجها، ولا يمكنني أيضا أن أبقى ثريبة منها، لكن هذا الأمر أيضا سيدخل الريب في صدرها، أرشدوني من فضلكم، لأنني على وشك أن أفقد صوابي؟

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

أختي الفاضلة، نشكرك على ثقتك فينان ونتمنى أن نخفف عنك ولو القليل، فأنت حقا بين المطرقة صداقة عمرها سنين، وسندان زوج سولت له نفسه خيانة الثقة، ولو أنك مساهمة بنسبة معينة في جرأته وتطاوله على طلب الزواج منك في الوقت الذي كانت فيه زوجته ضعيفة مريضة في أمس الحاجة إلى وجوده بجانبها، فكان الأجدر بك منذ البداية أن تحافظي على حدود علاقتك بالصديقة وألا تتعديها بالمبيت عندها أو البقاء رفقة زوجها بمفردكما، فالعاقبة حقا وخيمة.

لكن الآن وقد وقع ما وقع، لا أنصحك أبدا أن تخبريها بالقصة، وألا تخبري أي شخص بها حتى لا تسببي في كارثة، وأن تقطعي أي اتصال لك بهذا الرجل، ولا تكلميه حتى وإن حاول، وأيضا لا تزوريها في بيتها وحاولي قدر المستطاع أن لا تلمحك عيناه، لأنه بطلبه ذلك هو يلعب بالنار،كوني ذكية وتراجعي للوراء في هذه العلاقة على الأقل في هذه الفترة حتى ينسى هو الموضوع.