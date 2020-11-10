زوج عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بمرض السرطان

نفى الفنان أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، ما تردد حول تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان.

وتحدثت مصادر فنية مختلفة عن إصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان، وهذا ما يفسر ابتعادها في الفترة الاخيرة عن الساحة الفنية واعلانها اعتزال الفن.

وحسب مصدر مقرب من العائلة، فإن عبلة كامل تصارع مرض السرطان الخبيث، في مراحلته الأخيرة، حيث لم تشأ أن تفصح عن آلامها إلا في محيط أسرتها.

و حسب ذات المصدر، فقد أكد الفريق الطبي المُعالج للنجمة، أنها قوية في مواجهة المرض الخبيث رغم دخوله في مرحلة صعبة ومتقدمة.

وبالتزامن مع هذا، كتب كمال عبر صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك”: “الفنانه عبله كامل بصحه جيده، وما تردد عن حالتها الصحيه لا اساس له من الصحة، ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصه على حساب فنانه كبيره”.

وكان خبر إصابة النجمة عبلة كامل بمرض السرطان وتدهور حالتها الصحية، قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، وسط أنباء حول تكتمها وأسرتها على الخبر طوال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر ظهور فني للنجمة عبلة كامل، كان منذ ثلاث سنوات تقريبا في الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”.