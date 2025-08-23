زوج غير مسؤول دفع بي إلى المجهول

اختلطت علي الأمور وباتت أيامي كخريف حزين رمادي السماء باهت الألوان.

صحيح أن ما يحدث معي ليس بأمر مما مررت عليه وعشته سابقا.

لكن سيدتي صدقيني أنني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن مستقبل يلفه الغموض والحيرة.

أنا شابة في العقد الثالث من عمري، طيبة ومتعلقة بالحياة، كُتب عليّ الطلاق في سن صغير.

حيث كنت أبني أحلامي الوردية التي بترها زوج لم يعر لوجودي إلى جانبه أهمية بسبب أنه غير مسؤول فعدت أدراجي إلى بيت أهلي خائبة الرجاء.

حقيقة تحاملت على نفسي وحاولت أني أرمم قلبي المكلوم وألملم شتات جراح صعب اندمالها.

كلفني الأمر سيدتي سنوات حتى بثت الروح في جسد منهك، كنت وحيدة وأنا أحاول الوقوف مجددا على رجلاي. تعافيت وأنا أدفع الثمن غاليا سنوات من عمري بت فيها كهلة وقد تغيرت ملامحي إلى تجاعيد كست وجهي وتعب أنهك فؤادي قبل جسدي.

اتخذت لي من بعض الحرف مهنة لأضمن بها قوتي وأعيد بعث احتكاكي بالناس.

ووجدت لي من يريدني بعد كل هذا العمر في الحلال حتى أكمل إلى جانبه المشوار.

إلا أنني سيدتي صدمت وفجعت بأهلي يرفضون أن أرفع هامتي وأعود إلى حياة حرمت منها. وأنا في ريعان شبابيي بعد أن بترت خيوط مستقبلها من دون وجه حق.

تصوري سيدتي أن أهلي يرون في خروجي للعمل واللحاق بركب الموظفات الباحثات عن الاستقلالية عيب وعار.

كما أنهم رفضوا رفضا ذريعا أن أجد لي روحا تسند روحي وتنير مهجتي التي أفل نورها.

أيعقل هذا سيدتي؟ أيعقل أن يجلدني أهلي بهذه الطريقة المجحفة ويجعلوني كمن مات وعاد للحياة مجددا ليموت وهو على قيد الحياة.

طلاقي سيدتي هو التأشيرة التي يريد أهلي من خلالها إفهامي أنه لم يعد للحياة حاجة إليّ،ـ فحدودي بالنسبة إليهم تكمن في أن أبقى رهينة أحزاني. وشجني إلى أخر يوم من عمري، وليس لي من مناص من أن أقف على رجلاي مجددا. وانعم بالسعادة وهذا ما أخلط أوراقي وحساباتي.

أفيديني بما من شأنه أن يعيد إلي البسمة ويعيد إليّ الثقة في نفسي.

أختكم ع.فرح من الشرق الجزائري.

الرد:

أخيَّتي، من الصعب أن تكون أوجع ضربة على يد أقرب المقربين، وأسف كثيرا أن هناك من العقليات والذهنيات من لا زالت في المرأة المطلقة في نظره عيبا وعار.

لديك كل الحق أن تعيدي بناء حياتك، وتستأنسي بشخص يعيد لك رونقك ويحس بك. ومن الظلم أن يزيدك أهلك ظلما بأن يكبحوك عن أن تستقلي لتستقري وتكون لك أمورك الخاصة وحريتك المشروعة.

من هذا المنبر أختاه، لا أنصحك سوى بالصبر والتريث و عدم السماح لأي كان من أن يقتل أحلامك ويضيع مستقبلك.

يكفيك ما عشته من حسرة وألم، يكفيك أنك تحاملت على نفسك وتشبثت بالصبر كطوق نجاة. ولم تنتهجي سيء السبيل حتى تنتقمي لنفسك.

لدك كل الحق أن تقفي على بر الأمان ما دام ما تطمحين إليه لا ضرر فيه لك ولا ضرار. على من حولك من أهل أو إخوة الحريّ بهم أن يطمئنوا عليك لا أن يجعلونك تحيين الهوان.

لا ترفعي راية الاستسلام وخاطبي والديك والمتعقلين من إخوتك على أن يقبلوا بأن تكوني كأي شخص تائه. سنحت له فرصة السلاك ليعود من جديد إلى حياته الطبيعية.

أحيي فيك إخلاصك للأخلاق الحميدة وأبشرك بأنك لا محالة ستجدين ما تتوقين إليه. فليس هناك ما يستحق البكاء ولو كان ماضيا أليما، فالإنسان الكيس هو من يبني على حطام ألمه أمله في حياة جديدة مستقرة.

ردت “ب.س”