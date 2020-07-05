زوج كيم كاردشيان يترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، اليوم الأحد، ترشحه للإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ويست على حسابه في تويتر: “يجب علينا تحقيق أهداف أمريكا، من خلال الثقة بالله، وتوحيد جهودنا ورؤيتنا للمستقبل، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة 2020”.

ويعتبر مغني الراب الشهير، كاني ويست، من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقربين من عائلته، إلا أنّه قرر منافسته في انتخابات نوفمبر القادم.

كما نشرت كيم كاردشيان، تعليقا على صفحتها بتويتر، أعلنت من خلاله، تأييد ودعم زوجها، حيث شاركت تغريدته ووضعت العلم الأمريكي.

يشار إلى أن مغني الراب الأمريكي “ويست”، قال في إحدى المقابلات عام 2018 مع قناة تلفزيونية أمريكية، إنه “ستأتي اللحظة التي سأكون فيها رئيس الولايات المتحدة”.

ويعتبر كل من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والنائب الأمريكي جون بايدن، أقوى المرشحين لهذه الإنتخابات.