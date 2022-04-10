الرقم السري :

136729

زوج مسؤول يكفل لي السكينة

من إحدى ولايات الوسط ستكون إنطلاقتنا في هذا المقام، ثلاثينية قبائلية الأصل، كما لم يسبق لها الزواج. ذات أخلاق وروح طيبة، متوسطة القامة، مسؤولة وذات همة وشأن، تمارس مهنة التعليم، تتمتّع بحسّ المسؤولية ورجاحة العقل. اختارت مركز الأثير لتناشد صاحب النصيب الجميل، زوج صادقا متفهما يتمتع بروح المسؤولية كشرط أساسي. يكون لها السند والمعين في حياتها وما بقي من عمرها، تريده من العاصمة أو بومرداس. سنه ما بين 36 و43 سنة، شرطها أن يكون موظفا مستقرا، يكفل لها الحياة الكريمة. صاحبة إعلاننا هذا تقبل الإرتباط بمطلق أو أرمل بدون أولاد.

الرقم السري :

136730

زوج خيّر أرسو معه على برّ الأمان

من وسط البلاد إلى شرقها، نرسو على رحاب الخير لنعرفكم على واحدة من الشابات المتميزات. اختارت مركز الأثير وصفحة آدم وحواء لتناشد ابن الحلال، لتحقق حلمها في الإستقرار وإعمار الدار. تشغل صاحبة إعلاننا الثاني في هذا المنبر منصب موظفة في مؤسسة تعليمية، في ربيعها الـ33. ذات جمال عربي أصيل، أنيقة كيّسة، ذات مبادئ وسليلة اسرة محافظة.

تريد أن يكون لها حظ مع رجل صادق مستعجل على الزواج، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص. يكون من الشرق أو الوسط، سنه لا يتجاوز 50 عام، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق.

الرقم السري :

136731

بنت الغرب ستكون أحسن رفيقة للدرب

أخيرا ينتهي بنا المقام ف غرب البلاد وتحديدا من ولاية وهران، لنقدم لكم عرضا لشابة غاية في الأدب والوقار. إنسانة شرفت أهلها وهي تعتلي منبر التعليم بأن حظيت فيه بشرف أن تكون مربية أجيال. عزباء تبلغ من العمر 30 عام، طيبة القلب، جادة وصادقة في مشاعرها، تتمتع بالحسّ الرفيع وسرعة البديهة.

تحلم ابنة مدينة الأسود أن يكون لها نصيب على سنة الله ورسوله مع إنسان محترم وجاد. تريده من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه أقل من 40 سنة، تقبله أعزب فقط، يكون عاملا مستقرا، وتفضل سكن خاص.

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