زوج مهدد بالحبس بعد سرقته هاتف زوجته مع ابتزازها بنشر صورها من اجل عدم التطليق

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة عشية اليوم الاحد تسليط عقوبة 6 اشهر حبس نافذ. و 50 الف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثالث من العمر “خ.س” بعد شكوى رفعتها ضده زوجته ” ب.س”. تتهمه فيها بسرقته لهاتفها النقال بغرض ابتزازها.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود بعد قيام السيدة ” ب.س” برفع شكوى ضد زوجها تتهمه فيها بسرقته لهاتفها النقال. و قيامه بإبتزازها مع تهديده لها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ان رفعت ضده دعوى تطليق على مستوى قسم شؤون الاسرة لذات الجهة القضائية.

وبعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة. انكر التهمة المنسوبة اليه ،و صرح ان الضحية لاتزال بعصمته و سبق له ان رفع ضدها شكوى. تتعلق بالخيانة الزوجية عن طريق الهاتف النقال الذي يعد كدليل مادي لاثبات جريمة الخيانة و لم يسرق لها الهاتف.

في حين اكدت الضحية ان هاتفها النقال بحوزة زوجها المتهم ولم تسترجعه الى يومنا هذا اي منذ حوالي 7 أشهر ،و انها سبق وان رفعت ضده دعوى تطليق امام قسم شؤون الاسرة الا انه هددها بنشر صورها مع قيامه بالابتزاز في حال تنازلت على دعوى التطليق و استبدالها بالطلاق بالتراضي ،كما طالبت هيئة دفاعها بإسترجاع الهاتف النقال مع تعويض قدره 500 الف دج عن الاضرار التي لحقت بها ،في حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 29 اكتوبر .