زوج نانسي عجرم يقتل لصا إقتحم منزلهما في لبنان

تعرض منزل النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة من طرف شاب كان يحمل سلاحا.

ونقل موقع “الفن”، عن مندوب “الوكالة اللبنانية للإعلام”، أن السارق وهو شاب سوري من مواليد 1989، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا نانسي عجرم، بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي هاشم.

وأضافت ذات المصادر، أن السارق أشهر المسدس في وجه زوج نانسي عجرم، فحصل إطلاق نار بينهما، مما أدى لمقتل السارق على الفور.

وحضرت عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية إلى فيلا نانسي عجرم، مكان وقوع إطلاق النار، وفتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث في الفيلا.

وكانت وسائل إعلامية تحدثت أن نانسي بدأت مؤخرا بإعتزال الحفلات، وذلك في خطوة مؤقتة لقضاء شهر جانفي مع عائلتها.