زوج يحتويني بالأمان هو أكثر ما يهمني الآن

عملتي الوفاء والإخلاص، وأكثر ما أتقو إليه أن أجد من يؤيّد أحلامي ويحقق لي السعادة التي أربو إليها، سعادة أريدها بعيدة عن الماديات والخيالات، سعادة تلامسها روحي وتعانقها مشاعري بكثير من العرفان. أنا أنثى حالمة بالرغم من سني، لا زلت أحلم بأيام جميلة أحياها إلى جانب من يقدّر في الإحساس ويجعلني أعزّ الناس. وحلمي من خلال هذا المنبر أن أرتدي ثوب الزفاف الأبيض عن قريب بإذن الله.

أنا إمرأة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، أطلّ من شرفة ال48من عمري، لم يسبق لي الزواج، وأنا والحمد لله أشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة في حياتي والحمد لله، جميلة، أخطف الأنظار بلباقتي بي أينما حللت، مرحة وبشوشة.

أريد أن أرتقي إلى مصاف المتزوجات مع رجل يقدر ما بلغته من نجاح، سنه مابين 48و55سنة، ابتغيه من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وكل شرطي أن يكون له سكن خاص ولي عليه الوفاء والإخلاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135777

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