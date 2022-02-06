الرقم السري :

136434

زوج يخاف الله لك أيتها التقية ويربي أبناءك بلا تردّد في سبيل الله

بنبرة من التفاؤل الكبير نستهل أول إعلان لنا في هذا الركن. حيث اتصل بنا أحد أبناء العاصمة شاكرا خدمات مركز الأثير. الذي يعمل ومنذ أزيد من عقد من الزمن على ربط حبال الوصال بين الراغبين في الحلال. رجل في ال48من عمره، لم يسبق له الزواج، كما يقيم مع أهله في بيت مستقر. وهو موظف طيب السيرة، تقي يخاف الله وذو هيبة و وقار. يناشد صاحب إعلاننا هذا ومن خلال هذا الركن تحديدا لأن يجد إنسانة طيبة ويكون لها زوج طيب تسمو معه في علاقة ملؤها التناغم. كما شرطه أن تكون من العاصمة وضواحيها ، سنها لا يتجاوز42سنة، يقبلها أرملة بأولاد يكون لهم نعم السند والأب.

الرقم السري :

136435

قبائلي أصيل يعد بالحب والمودة وطيب العشرة

مصطفى من بجاية من جهته، أبان عن حسن نيته وارتأى أن يكون هذا الركن هو قبس الأمل الذي يحقق من خلاله حلمه في الإستقرار والسكينة، وأن يكلل إعلانه بالظفر بصاحبة النصيب. في خريفه الـ48، لم يسبق له الزواج، يحيا في إحدى مناطق الشرق الجزائري بسبب ظروف العمل.

يطمح مصطفى في الإرتباط مع إنسانة طيبة ويكون لها زوج طيب. وحبذا لو تكون ذات أصول قبائلية. شرطه أن تكون بيضاء البشرة، ماكثة في البيت، جميلة وعزباء سنها لا يتجاوز34سنة، يعدها بالإحترام والحب والمودة.

الرقم السري :

136436

شهم ومحترم يريد الاستقرار على سنة النبي المختار

أحمد من إحدى ولايات الوسط الجزائري شاب شهم ومحترم يريد الاستقرار على سنة النبي المختار. موظف مستقر، يبلغ من العمر 35سنة. وهو يملك سكنا خاصا لا ينقصه سوى أن تشرفه بنت الأصول التي سيرتبط معها في الحلال على سنة الله والرسول.

لا شرط لصاحب أخر محطة لنا في هذا الركن سوى أن تكون صاحبة النصيب من ولايات الوسط الجزائري. خاصة عين الدفلى والمدية، سنها لا يتجاوز33سنة، شرطه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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