زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته

قام زوج هندي من سكان ولاية “ماديا براديش” ببناء منزل نسخة طبق الأصل من تاج محل، كهدية لزوجته. وبذلك يشبه النصب التذكاري الشهير الذي صنعه “شاه جهان” كرمز حب لزوجته.

وقال أناند تشوكس الزوج الهندي صاحب الفكرة، أنه كان دائما يتساءل عن فكرة بناء تاج محل، ولماذا لم يتم بناؤه في مدينته. ودفعه هذا الفكر لفعل الشيء نفسه، فقام بتشييد منزل هدية لزوجته، مكون من 4 غرف نوم هو نسخة طبق الأصل لتاج محل.

كما أكد المهندس الذي قام ببنائه أن عملية البناء استغرقت حوالي 3 سنوات تم من خلالهم مواجهة العديد من التحديات في البناء.

وخلال عملية البناء، طلب ساكن برهانبور المساعدة من فنانين من البنغال وإندور للنحت داخل المنزل.

ويبلغ ارتفاع قبة المنزل حوالي 29 قدما وتتضمن أبراجا تشبه أبراج “تاج محل”. بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز الأثاث من قبل حرفيين من “مومباي”.

كما تم صنع أرضية هذا المنزل المقلد من “Makrana” في ولاية راجاستان.

حتى أنه اختار لمنزله أضواءً مماثلة بحيث يضيء منزله في الظلام تمامًا مثل تاج محل الحقيقي.

ويجسد الهنود أعظم قصص الحب منذ الأزل، فالقصص الحب المقدسة تجلت في رواياتهم وأفلامهم وحتى الآثار التاريخية والثقافية، مثل تاج محل.

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