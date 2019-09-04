زوج يطعن زوجته بـ”الشاقور” وإصابة 3 جيران بسطيف

تعرضت، صبيحة اليوم، زوجة، بحي السنافر من بلدية العلمة بطعنات قاتلة بواسطة خنجر وأداة لقطع اللحوم “الشاقور” من طرف زوجها.

ولاذت بعدها الضحية بالفرار خارج المنزل طالبة النجدة،ليتدخل ثلاثة أشخاص من الجيران من نفس العائلة لانتزاعها من بين يدين زوجها.

وتعرّض الجيران إلى طعنات مميتة من طرف الزوج، الذي تحوّل حسب مصادر النهار أون لاين، إلى وحش بشري.

وأدخلت الطعنات الضحايا، غرف الإنعاش بمستشفى صروب الخثير بالعلمة، فيما تبقى الزوجة وهي ام لستة أطفال، تصارع الموت.

وتبقى أسباب قدوم الزوج الذي لاذ بالفرار، على هذا الفعل مجهولة.

فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات هذه الجريمة الشنعاء.