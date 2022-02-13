زوج يقتل زوجته السابقة في حي “الساحل” ببومرداس بسبب ترويجها “فيديوهات” في “التيك توك”!

اهتز، صبيحة أمس، حي “الساحل” في مدينة بومرداس، على وقع جريمة بشعة ارتكبها زوج في حق زوجته السابقة، حيث أزهق روحها بواسطة سلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات زوجية قائمة بينهما، منها ترويجها لـ “فيديوهات” عبر تطبيق “التيك توك”.

جريمة الحال، حسب ما جاء به شهود عيان من حي “الساحل” بمدينة بومرداس، وقعت، صبيحة أمس، في حدود العاشرة صباحا، حيث أقدم زوج على قتل زوجته السابقة في عقدها الثالث وأمّ لثلاثة أطفال بعد شجار بينهما، سبقته خلافات زوجية، انتهى بطعنها بواسطة سلاح أبيض.

وقد اتصل الجاني بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية للتبليغ عن جريمته، حيث قامت بنقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات، أين لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفي الوقت الذي تحفظت مصالح الدرك عن إفادتنا بمعلومات عن الحادثة لغاية الانتهاء من إجراءات التحقيق، جاء بعض سكان الحي المقربين بإفادة، تفيد أن الجاني كان قد تلقى اتصالا من ابنته تطلب منه التدخل ووضع حد لتصرفات والدتها غير الأخلاقية، كنشر “فيديوهات” غير لائقة عبر “التيك توك”، الأمر الذي أثاره ودخل في مشادات مع المجني عليها وقام بطعنها بـ 36 طعنة في أنحاء مختلفة من الجسم.