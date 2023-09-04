زوج يقتل زوجته بواسطة “فونتيلاتور” في البليدة

اهتز ليلة أمس الأحد، حي شعبي بن عمور المعروف بحي “لاجدان” التابع لبلدية اولاد يعيش بولاية البليدة على جريمة قتل بشعة. راحت ضحيتها سيدة على يد زوجها و أب لـ3 بنات. الذي قام بضربها بواسطة جهاز مروحة فأردها قتيلة في عين المكان. وسط حالة من الدهشة والخوف في الحي.

وعلى الفور تنقلت مصالح أمن دائرة اولاد يعيش مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية إلى مكان الحادث. حيث تمت معاينة مكان الجريمة. كما قامت عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق لتحديد سبب الحقيقي ارتكاب الجريمة ودوافعها، عناصر الحماية المدنية قامت بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون.