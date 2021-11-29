زوج يقتل زوجته ويحاول الإنتحار في أم البواقي

أقدم شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة، على قتل زوجته، في جريمة بشعة إهتزت لها منطقة واد نيني في أم البواقي.

وفي التفاصيل، قام شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة “صم بكم” بقتل زوجته بآلة حادة على مستوى مؤخرة الرأس، وحاول الإنتحار بعدها، حيث تم نقله إلى المستشفى.

ويبلغ الجاني من العمر 70 سنة، فيما تبلغ الضحية من العمر 47 سنة.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في هذه الجريمة النكراء.

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تيزي وزو: شاب يقتل زوجته بطعنات خنجر داخل صالون التجميل

هذا ووقعت جريمة قتل مروعة الشهر الماضي، وسط المدينة الجديدة في ولاية تيزي وزو. حيث راحت ضحيتها سيدة في الثلاثينات من العمر قتلا على يد زوجها.

وحسب المعلومات المتوفرة، لدى “النهار أونلاين”، فقد أقدم الزوج على توجيه عدة طعنات بالخنجر لزوجته أرادتها قتيلة. وذلك بعد شجار عنيف وقع بينهما في صالون التجميل الذي تملكه.

بالمقابل أكد معارف الضحية أن سبب الخلاف يعود إلى طلب هذه الأخيرة الطلاق من زوجها. بعد إصرارها على الانفصال منه ما أثار غضبه.

وتوجه الزوج إلى مكان عمل زوجته في صالون التجميل لينتهي الشجار بينهما بجريمة اهتز لها سكان الحي. كما قام زوج الضحية ومرتكب الجريمة بالفرار إلى وجهة غير معروفة.

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