الرقم السري :

136632

بنت البليدة تبتغي رجلا حنونا حليلا

حاجتي للإستقرار ملحة، فأنا ومهما بلغت من الجمال والكمال لا يمكنني إلا أن أكون محضية بدفء زوج حنون. كما يمنحني الحبّ ويزودني بثقة كبيرة في نفسي تزيد من عنفواني وتأجج روح المسؤولية لديّ. قررت ومن دون أي مقدمات أن أطرق أبواب الأثير وأنا لا أربو سوى الحلال وراحة البال.

أنا شابة من ولاية البليدة، مضى من عمري 43 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. لم يسبق لي الزواج وأنا أحيا بين كنف إخوتي بعد وفاة والداي، طيبة وحنونة، جميلة الأخلاق بشهادة كل من يعرفني.

لا شرط لي سوى أن يكون من سأجتمع به تحت سقف الحلال من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنّه لا يتجاوز50سنة، أقبله مطلقا بدون أولاد، كما أتمنى لو أنه يكون أرملا بأولاد. أتعهّد على رعايتهم وحبهم ومنحهم الدفء والحب ومن أن أغدق عليهم بالاحتواء. شرط العمل المستقر والسكن الخاص من أهم ما أتمنى وجوده لدى الشريك. حتى أرسم من خلالهما معالم السعادة في حياة من سأختاره حليلا.

الرقم السري :

136633

زوج يمنحني التوفيق حتى أشقّ معه الطريق

جميلة هي أحلامنا لما نراها تتجسّد على أرض الواقعـ، وأجمل هو واقعنا لما يجمعنا بمن أجدر بقلوبنا وأفئدتنا حتى نبني معهم معالم السعادة والحنوّ. كبير الأمل في قلبي بالرغم من عديد الإنكسارات التي ألمت به، وأنا أقف اليوم موقف المتأمل في أمنياتي فتجدني لازلت أبحث دائما عن الإستقرار.

في الـ46 من عمري، أتمنى من الله القدير أن ييسر لي أمري حتى أجد صدرا حنونا يحتوي أهاتي. وبكل روح مفعمة باليقين أدرك أنني سأحقق مرادي لا محالة. صحيح أنه لم يسبق لي الزواج. إلا أنني أعي قيمة الرجل ودوره في بعث الاستقرار في حياة الأنثى. ماكثة في البيت أمارس شؤونه باحترافية وامتياز، كما أنني أبدو أقل من سني بكثير.

أتمنى أن أقضي ما بقي لي من عمر في رحاب الحلال إلى جانب رجل طيب حنون، صادق الوعد بالوفاء. رجل أفضله من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. إنسان يعي مسؤولياته ويقدر المرأة ويحترمها ويدرك أنه ومعها سيبلغ منتهى أمله في الحياة السعيدة.

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