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زوخ أمام القاضي المحقق اليوم بالمحكمة العليا

أخبار الجزائر
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زوخ أمام القاضي المحقق اليوم بالمحكمة العليا
بقلم أمينة داودي

سيمثُل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا اليوم الإثنين.

حيث سيرد زوخ على الإتهامات المتعلقة بمنح أوعية عقارية لرجل الأعمال علي حداد.


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