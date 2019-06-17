زوخ أمام القاضي المحقق اليوم بالمحكمة العليا

حيث سيرد زوخ على الإتهامات المتعلقة بمنح أوعية عقارية لرجل الأعمال علي حداد.
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سيمثُل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا اليوم الإثنين.
حيث سيرد زوخ على الإتهامات المتعلقة بمنح أوعية عقارية لرجل الأعمال علي…
يمثل اليوم الإثنين، والي البيض الحالي محمد خنفار، أمام قاضي التحقيق للمحكمة العليا بالعاصمة.
وحسب مصادر النهار، فإن محمد خنفار، سيرد على اتهامات تتعلق بمنح أوعية…
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الساحلية الشرقية اليوم الإثنين.
وحسب ذات المصالح فإن الولايات المعنية هي تيزي وزو، الطارف، عنابة،…
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