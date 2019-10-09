زوخ أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا غدا

يمثل والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، غدا الخميس، أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا، للتحقيق معه.

وقال مصدر مطلع لـ”النهار أونلاين”، إن زوخ متابع في خمسة قضايا، تعود إلى الفترة التي تولى فيها منصب والي العاصمة.

وأوضح المصدر أن زوخ جرى استدعاؤه للمثول أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا، للتحقيق معه في واحدة من تلك القضايا الخمسة.

ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بما بات يعرف باسم “قضية اللواء المتقاعد عبد الغني هامل”، المدير العام الأسبق للأمن الوطني.

ويشتبه في زوخ قيامه بمنح امتيازات غير قانونية لمقربين وأفراد عائلة هامل، منها أوعية عقارية ومحلات تجارية، بإقليم الجزائر العاصمة.

ويوجد عبد القادر زوخ منذ أسابيع تحت الرقابة القضائية، بعد مثوله أكثر من مرة أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا.