زوخ.. أنا حاربت الفساد ولا اتحمل مسؤولية تقصير الآخرين في أداء عملهم

تتواصل مجريات محاكمة والي ولاية العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ بمحكمة تيبازة في شقها الثالث والمتعلق بقضية علي حداد، بعد محاكمته الأسبوع الماضي في قضيتي هامل ومحي الدين طحكوت.

القاضي ينادي على المتهم زوخ عبد القادر، القاضي يشرع في محاكمته أولا في قضية علي حداد و بعدها ينطق بالاحكام.

ظهور علي حداد عبر الشاشة من سجن تازولت بباتنة.

القاضي : أنت من مواليد 15 نوفمبر 1948 بورقلة، أنت والي ولاية الجزائر من 2013 الى 2019.

أنت متهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير و اساءة استغلال الوظيفة.

زوخ :أنفي وقائع منح الأوعية العقارية لصالح علي حداد، حيث كانت القرارات في اطار القوانين و في إطار لجنة الاستثمار.

زوخ: قرارات اللجنة كانت بالاجماع ومخطط مسح الأراضي كان موقع من قبل مدير مسح الأراضي و مدير أملاك الدولة و هذا الأخير هو موثق عند الدولة.

زوخ: بعد ما يصدر قرار عقد الامتياز المحافظ العقاري يسهر على مدى شرعية الوثيقة و من صلاحياته رفض الإيداع أو قبوله.

زوخ: أنا اتأسف أن تلك العقود أنه ام شهرها.

القاضي: هذه العقود تم شهرها بدون تسديد قيمة أشغال التهيئة من قبل علي حداد.

زوخ : هذا الملف بين دور مدير مديرية أملاك الدولة وهو المسؤول على متابعة تنفيذ عقد الامتياز

القاضي : هل عندك علاقة بالمدعو حداد علي.

زوخ : ليس هناك علاقة خاصة نعرفو كمتعامل كان في الأفسيو استقبلته كرئيس الأفسيو.

القاضي : كان هو مستثمر، هل استغل هذه العلاقة وهل كلمك في الهاتف ؟.

زوخ : ليست لدي علاقة خاصة مع علي حداد و هو لم يتحصل على رخصة البناء رغم أنه تحصل على عقد الامتياز و ربي شاهد على ما أقوله سبحان الله.

القاضي: من خلال الخبرة اثبتت معالجة 9 ملفات التي نال فيها علي حداد عدة تجاوزات، ماهو رأيكم؟.

زوخ : كانت هناك اوعية عقارية تحصل عليها حداد قبل مجيئي لولاية الجزائر.

القاضي: تم منح مجمع حداد الموافقة من أجل انجاز قطب صناعي باب زوار و كان ذلك المكان مخصص لإنجاز حديقة عمومية، و حسب الخبرة المنجزة كانت نتيجة تحفظات وزير الداخلية انذاك وكذلك تدخلاتكم كوالي.

زوخ : المجلس الوطني للاستثمار هو الذي منح الموافقة لعلي حداد من أجل انجاز قطب صناعي.

زوخ : المسؤولية تعود لمدير أملاك الدولة و ليس لي.

زوخ: المجلس الوطني للاستثمار هو اللي منح عقد امتياز لعلي حداد وهما اعطاولو الموافقة وحنا كوالي كنت نواصل الاجراءات فقط.

القاضي : مجمع حداد كان مخصص له عقار من اجل مشروع سياحي مركز الترفيهي بواد السمار و تم تحويلها إلى ورشة لانجاز الزيت و الصيانة لماذا كيما يحب هو ؟.

القاضي : هناك تقصير ؟.

زوخ : التقصير كان من قبل مديرية املاك الدولة.

القاضي : هو مطالب بانجاز المشروع وعمله مرتبط باحترام دفتر الشروط، وهذا المستثمر علي حداد لم يلتزم بدلك و لم يتم انجاز المشروع وانتم لم توجهوا الإعذارات له حسب تصريحات الشاهد باقة يزيد.

زوخ : هذه الإعذارات تابعة لمدير أملاك الدولة عندو الاستقلالية يخضع للقانون.

القاضي: هذا المستثمر أودع ملف لانجاز استثمار سياحي وحول المشروع كيما يحب ولا داخل بالزيت، لما لم توقف له المشروع و تنتظر جواب الادارة.

القاضي: أنت كنت على علم بالملف مع السيد وزير الداخلية انذاك.

زوخ : 174 هكتار هذه القطعة الأرضية بواد السمار مستثناة و كانت ما تبقى من الاراضي اللي حبينا نضموها الى منطقة التسلية بواد السمار.

القاضي : رغم أن هذه المساحة كانت في اطار مشروع مخصص للحديقة بواد السمار و بالنسبة لترخيص المجلس الوطني للاستثمار الذي قال انه ليس بحاجة للعقار.

زوخ : هناك ترتيب في القوانين ومجلس الوطني للاستثمار أعطاه قطب صناعي و هذه القطعة بواد السمار لمديرية املاك الدولة.

القاضي: لكن حتى البلدية رفضت تقييم العقار ببلدية الحراش بـ 3 ملايين سنتيم بدلا من 5 ملايين سنتيم.

زوخ : اكتشفنا بلي بعض الأراضي تابعة للدولة ويغيروها الوثائق للقطاع الخاص، حنا اكتشفنا ذلك بين عشية و ضحاها تحول مسارها، عملنا تحقيقات و تحملنا مسؤوليتنا.

القاضي : الخسارة الدراهم اللي داهم علي حداد 133 مليار سنتيم سببها خسارة علي حداد للخزينة العمومية.

زوخ: مديرية أملاك الدولة هي المسؤولة كل واحد يتحمل مسؤوليته علاه أنت أنا نتحمل مسؤولية الآخرين.

زوخ:انا حاربت الفساد وعالجت عدة قضايا تتعلق بالعقار.

زوخ : رفضت عدة ملفات مزورة و بعتها للعدالة.

القاضي : هل تتدخلت في السعر لعلي حداد

زوج : جامي سبحان الله عمري ما ندخّل و ليس من صلاحياتي ندخل.

القاضي تم منح عقد الاميتاز لانجاز مركب سياحي بمساحة 12544 متر مربع بلافونتان بعين بنيان بتاريخ 12 جانفي 2013 لعلي حداد.

زوخ: كانت هناك تسعة قطارات داتهم الدولة واللي بقى منها المجلس الوطني للاستثمار هو اللي منح له هذه القطعة الارضية اربعة قطارات و شي حاجة.

زوخ: بالنسبة للتخصيص ليس هناك قرار خاص و أؤكد ان المجلس الوطني للاستثمار هو اللي منح له الموافقة.

القاضي: بخصوص 24 الف متر مربع بخصوص انجاز مركب سياحي بخروبة لعلي حداد.

زوخ : مشروع انبهرنا به في الحقيقة في الأول كان مقابل الصابلات.

القاضي: كانت هناك مساحة مستغلة من قبل سائقي الأجرة بخروبة تم نزعها منهم من أجل منحها لعلي حداد؟.