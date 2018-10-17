زوخ: “استرجعنا 530 هكتار من عمليات الترحيل وحولنا 2000 ملف سكن على العدالة”

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الأربعاء، أنه تم استرجاع 530 هكتار من عمليات الترحيل، وأنه تم تسجيل 17 ألف طعن خلال هذه العمليات.

واكد زوخ، خلال إشرافه على إطلاق المرحلة الثانية من العملية 24 للترحيل وإعادة الإسكتن، أنه تم تحويل 2000 ملف على العدالة.

وتضمت هذه الملفات، وثائق مزورة من أجل الإستفادة من سكن، أين تم مثول أصحاب الملفات على العدالة والتي تم إصدار أحكام قضائية ضدهم.

وعلى هامش تفقد الحي السكني الجديد حي الميهوب ببراقي، أكد ذات المتحدث أنه تم تجهيز الحي بمدوسة من البناء الجاهز من أجل تمدرس التلاميذ إلى غاية إكمال المدرسة.