زوخ.. “الرَّحْلَة” بعد الإنتخابات

كشف والي الجزائر عبد القادر زوخ، أمس الأربعاء، أن العاصمة ستعرف عملية ترحيل كبيرة بعد الإنتخابات المحلية المقبلة.

موضحا أن العملية ستمس العديد من الأحياء وستعرف إسكان المواطنين في مختلف الصيغ السكنية.

وقال زوخ،على هامش حفل عرض دراسة متعلقة بمناخ الأعمال بالجزائر،أن العملية ستخص المواطنين المعنيين بالترحيل في الأحياء ومختلف الصيغ السكنية.

وأضاف زوخ أن هذه العملية تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي المسطر للعاصمة والذي يهدف إلى تطوير وتحسين منظر هذه الولاية.

خصوصا عملية القضاء على البيوت القصديرية بصفة نهائية والمباشرة منذ سنوات.