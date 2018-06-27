زوخ: الندوة هدفها تحيين المخطط الإستراتيجي للعاصمة

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، إنّ الهدف من الندوة الدولية للمدينة الذكية هو مرافقة الشباب وخريجي الجامعات لخلق المؤسسات.

وأضاف على هامش الندوة الدولية للمدن الذكية، أنه يجب الإستفادة من تجربة الدول المتقدمة في مجال المدن الذكية.

وأكد أن الجزائر بحاجة إلى خلق ثروة بديلة عن المحروقات، وأحسن ثروة هي الموارد البشرية والأدمغة.

وأشار إلى أن الندوة هي تعبيد لتطبيق المخطط الإستراتيجي من سنة 2015 إلى 2035 وسيتم تحسين المخطط.

عن طريق تجارب الدول المتقدمة في العالم ومنح فرصة لخريجي الجامعات لمرافقة المصالح في وضع المخطط في الميدان وتطبيقه.

كما أن نتائج الندوة ستحول إلى الوزير الأول لتدعيم الشباب.