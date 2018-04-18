زوخ : ترحيل 8000 عائلة قبل شهر رمضان بالعاصمة

أكد اليوم الاربعاء والي العاصمة عبد القدر زوخ أن التحضيرات متواصلة لاطلاق عملية الترحيل الـ24 والتي ستمس 8 آلاف عائلة قبل رمضان .

وصرح زوخ خلال كلمة له على هامش تنظيم المرصد الوطني للمواطنة و جمعية حماية البيئة “بيابي” لندوة حول “السلوكات البيئية المستدامة.

أن العملية تتشمل من قاطني السكن الهش والسكنات الضيقة والذين سيتم ترحيلهم قبل شهر رمضان.

مؤكدا “تواصل كافة الاجراءات والتحضيرات اللازمة لعملية الترحيل المقبلة، والتي تعد المرحلة ال24 لعمليات اعادة الاسكان بالعاصمة منذ انطلاقها في جوان2014

مذكرا أن أزيد من 7000 عائلة تم ترحيلها من محيط واد الحراش وما يزيد عن 700 عائلة كانت تقطن بمحيط وادي أوشايح .