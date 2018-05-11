زوخ: رفع حصة العاصمة من سكنات “LPA” إلى 5300 سكن

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، أنه تم رفع حصة العاصمة من سكنات “LPA” إلى 5300 وحدة سكنية.

وأضاف زوخ أن وزير السكن والمدينة عبد الوحيد طمار قد منح العاصمة حصة إضافية من سكنات ” LPA” تقدر بألف وحدة سكنية.

مشيرا إلى أن حصة العاصمة من هذه الصيغة تقدر بألفين وحدة سكنية، كما تم تحويل ألفين وحدة بصيغة التساهمي الإجتماعي.

لتصبح حصة الولاية أكثر من 4 آلاف سكن، وهي حاليا تقدر بـ 5300 وحدة سكنية بعدما أضاف الوزير ألف وحدة.

وأضاف ذات المتحدث، أن مصالح ولاية الجزائر قد أنهت التحقيقات من العقار الذي ستنجز فوقه هذه السكنات.

مشيرا إلى أن العاصمة تحتوي على عقار يتسع لإنجاز أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

حيث طالب الوالي وزير السكن عبد الوحيد طمار من أجل منحهم حصة إضافية من صيغة LPA لأن 5300 سكن لا تكفي حسبه.