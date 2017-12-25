زوخ: سنواصل عملية الترحيل إلى غاية العملية الـ26 

طمأن والي العاصمة المواطنين بمواصلة عملية الترحيل خاصة قاطني القصدير والشاليهات وسكنات الضيق.

مشيرا إلى أن العملية لن تتوقف في العملية الـ23 وإنما هناك عملية ترحيل 24 و25 و26 كذلك للقضاء على كافة البيوت القصديرية.

والإنتهاء من مشكل الشاليهات، مضيفا أن حصة العاصمة من السكنات تقدر بـ320 ألف وحدة سكنية.

مشيرا إلى أنه منذ جوان 2014 تم إعادة إسكان 73 ألف عائلة بالعاصمة.

مضيفا أن 1200 عائلة ستسلم لها مفاتيح عدل نهاية الأسبوع الجاري.

وتم إسترجاع 400 هكتار من عملية الترحيل وتم تخصيص أكبر جزء منها لبناء السكنات.