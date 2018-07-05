زوخ: شاركت في تظاهرات 5 جويلية 1962 وأنا في عمري 12 سنة

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، إنّ الإستعراض “الضخم” الذي نظم برعاية الرئيس بوتفليقة، شارك فيه الشباب لأنه عيد للإستقلال والشباب.

وأشار زوخ بمناسبة الإحتفال، أنه شارك مع الكشافة الإسلامية في 5 جويلية 1962، وكان عمره 12 سنة خلال استعراض أقيم بولاية ورڤلة.

وتابع ” في 5 جويلية 1963 شاركت في استعراض بالجزائر العاصمة، تحت إشراف الرئيس الراحل أحمد بن بلة”.

ودعا زوخ الشباب الذين شاركوا بالتظاهرة، أن يكونو خير خلف لخير سلف، وأنّ يأخذوا القدوة من الشهداء، فلولا تضحيات المجاهدين لما وصلنا إلى هذا العيد”.