زوخ لـ “النهار”: “استدعيت من طرف المحكمة كشاهد وما قيل عن أبنائي كذب وافتراء”

قال والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، اليوم الخميس، إنه تم استدعاءه من طرف المحكمة، كشاهد، موضحا أن ماقيل عن أبناءه كذب وافتراء.

وأورد في تصريح حصري لـ “النهار”، أن أي مسؤول في الدولة تقلد مناصب سامية، يبقى خاضع للمساءلة مدة عشرة سنوات كاملة من طرف السلطات القضائية أو الادارية.

وبخصوص أبناءه، أفاد زوخ، أن الحديث عنهم كذب وافتراء، وهم إطارات في مناصب مختلفة لا يسمح لأحد بالإساءة لهم.

وأضاف في السياق ” كلفت محامي بورقلة لرفع شكوى قضائية ضد القنوات والصحف التي تتهجم على أبنائي بغير حق”.