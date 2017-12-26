زوخ : “لم نقصِ أي شخص والأولوية للعائلات في عمليات الترحيل”

أكد والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، اليوم، إنه لم يتم إقصاء أي شخص، وأنّ الأولوية في الترحيل للعائلات.

وقال الوالي اليوم خلال تصريح صحفي على هامش، عملية ترحيل 3 ألاف عائلة بالعاصمة،

لم يتم إقصاء أي شخص من حي محي الدين.

مشيرا إلى أن إقصاء البعض جاء تخفيفا للضغط، عن طريق إعطاء الأولوية للعائلات قبل الشباب غير المتزوج.

و أشار في ذات السياق إلى أنه سيتم الوصول لترحيل 82 ألف عائلة مع بداية جانفي المقبل.

و أضاف زوخ قائلا: “اليد قصيرة والعين بصيرة ماكانش إقصاء”

وموضحا أنه ليس سهلا في مدة أربع سنوات ترحيل أكثر من 40 ألف عائلة.