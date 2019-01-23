زوخ :ممنوع بناء السكنات أو المشاريع على الأراضي الزراعية بالعاصمة

أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ اليوم أنه سيتم تسوية وضعية المستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر ولاية الجزائر في أقرب الآجال.

حيث سيتم منحهم عقود للاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة لقطاع الفلاحة.

وأكد زوخ، خلال افتتاحه الطبعة الثانية لمعرض الحوامض بالعاصمة ان عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة من الامتيازات التي وضعتها الدولة.

و جدد الوالي عزم إدارته على تطبيق قرارات رئيس الجمهورية القاضية بالمحافظة على الأراضي الفلاحية.

وقال إنه بات ممنوعا بناء السكنات أو أي مشاريع أخرى على الأراضي الزراعية التي تحصيها ولاية الجزائر.