زوخ يدعو أصحاب الأراضي الشاغرة للتعاقد مع المستثمرين الخواص

دعا والي العاصمة عبد القادر زوخ، ظهيرة اليوم الثلاثاء، أصحاب الأراضي الشاغرة الذين لا ينوون استغلالها إلى التعاقد مع المستثمرين الخواص من أجل “خلق ديناميكية استثمارية”.

وصرح زوخ لدى إشرافه على تدشين حظيرة التسلية المغطاة “تيري بارك”ببلدية الشراقة أن السلطات المحلية “تشجع المستثمرين

وهذا من اجل البحث على العقارات لاحتضان مشاريعهم التنموية.

مضيفا أنه على ملاك الأراضي الذين لا يفكرون في استغلالها في مجال معين”للتعاقد مع الخواص من أجل مشروع استثماري يفيد المنطقة”.

ومن جهته أبرز المدير العام لشركة “أوكسي لاند” صاحب المشروع السيد زكريا زيدور، لدى تقديمه عرض عن فضاءات المشروع.

أن هذه الحظيرة ستدخل حيز الخدمة نهاية أفريل الجاري، وستكون”متاحة” للعائلات الجزائرية.

بحيث تم “تحديد سعر الدخول بـ 1000 دج للأسرة كاملة مقابل استفادتهم من 6 ألعاب كبداية لرحلتهم

كما أن الحضيرة تضم21 لعبة موزعة على 6 فضاءات متنوعة ناهيك عن 5مطاعم في الطابق العلوي وكذا موقف يسع1600 سيارة.