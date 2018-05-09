زوخ: 1000 سكن ترقوي سيُوزع الثلاثاء المقبل

كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، اليوم الأربعاء، عن إحصاء 4 ألاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي.

منها ألف وحدة جاهزة سوف يتم توزيعها بالعاصمة الثلاثاء القادم أي قبل حلول شهر رمضان المعظّم، مضيفا أنه تم توزيع 23 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل” في العاصمة.

وأكد والي العاصمة خلال عرضه تفاصيل عملية الإسكان اليوم الأربعاء بمقر الولاية، أنّ مصالحه أعدّت برنامجا سكنيا منذ2007 وأحصت من خلاله العائلات المعوزة التي في حاجة ماسة إلى سكنات لائقة قدر عددها بـ72 ألف عائلة بالعاصمة.

أما فيما يخص السّكن العمومي الإيجاري، فقد تمّ إحصاء 84 ألف وحدة سكنية، استفادت الولاية من حصة قدرت بـ48 ألف سكن إجتماعي تساهمي.

أما صيغة الإجتماعي التساهمي فقدر بـ40 ألف وحدة سكنية، تم تحويل منها 2000 وحدة إلى صيغة “l.p.a” ،

وأضاف زوخ، أنّ وزير السكن ألحق ألف حصة إضافية بالسكن العمومي المدعّم لتصبح إجمالا 5300 وحدة سكنية،

أما فيما يخص السكن العمومي الإيجاري، فقد بلغ 84 ألف وحدة سكنية استهلك منها 44 ألف وحدة سكنية، ومازال 40 ألف في طور الإنجاز سيتم توزيعها قريبا.

وأكد زوخ أن مصالحه سوف تكمل برنامج الإسكان الذي أقّره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وسيتم إسكان المواطنين الذين تمّ إحصائهم على مستوى مصالحه.