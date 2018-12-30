زوخ: 300 مؤسسة ناشئة تساهم في تجسيد مشروع “الجزائرالعاصمة مدينة ذكية”

صرح والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الأحد، أن أزيد من 300 مؤسسة ناشئة مختصة في مجال التكنولوجيا الرقمية تساهم في تجسيد مشروع ” الجزائر العاصمة مدينة ذكية”.

وذلك خلال اشرافه على افتتاح الطبعة الأولى للقاء الفاعلين في النظام الإقتصادي التكنولوجي والمقاولاتي، بالمركز التكنولوجي “دار تاك”، بحضيرة الرياح الكبرى بأولاد فايت.

من جهته استعرض الدكتور رياض حرطاني الخبير الدولي في مجال الذكاء المعلوماتي والاصطناعي، والمستشار الاستراتيجي لمشروع “الجزائر العاصمة مدينة ذكية” أهم خطوات المشروع الحيوي.

وشرح ما حققته الشركات الناشئة والحاضنات الناشطة في قطاع التكنولوجيات المتقدمة من حلول، وذلك في إطار المخبر التجريبي للمدينة الذكية ومركز الابتكار التكنولوجي .

بدورها أفادت السيدة سليماني فتيحة، مسؤولة الاستثمار في مشاريع الجزائر العاصمة مدينة ذكية، أن هذه المؤسسات الناشئة التي تعتمد على أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيات الحديثة، عملت على توفير عدد كبير من مناصب العمل لفائدة الشباب.

وقد شارك في هذا اللقاء أصحاب المشاريع وخريجي المعاهد التكنولوجية، ومختلف الفاعلين في مجال التكنولوجيا والرقمنة والمقاولاتية الشبانية من مختلف معاهد ولايات الوطن.

بالإضافة إلى مختصين من عالم المعلوماتية والاتصالات والخدمات حيث عرضوا مختلف تجاربهم في المجال.