زوخ: 420 ألف وحدة سكنية طور الإنجاز بالعاصمة

أفاد والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن عملية الترحيل الـ24 كانت تضم 8 آلاف وحدة سكنية منها 6 آلاف عمومي إيجاري.

وأضاف خلال ندوة صحافية على هامش انطلاق المرحلة الثالثة من عملية الترحيل 24 أنه تم توزيع 4 آلاف سكن من العملية سابقا.

مؤكدا أنه ومنذ إنطلاق عملية الإسكان في جوان 2014 وصلنا الى ترحيل 100 ألف و424 عائلة استفادت من سكن في العاصمة.

مشيرا إلى أن عملية الترحيل متواصلة، وتم لحد الساعة إسترجاع 550 هكتار كانت مستغلة من طرف البيوت القصديرية.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم توزيع مفاتيح سكنات الضيق على 1664 عائلة، وسيتم في جانفي المقبل توزيع 626 سكن.

خاصة وأن كل البلديات تشتغل من أجل إحصاء وضبط القائمة النهائية للعائلات المستفيدة.

مشيرا إلى أن هنالك 420 ألف وحدة سكنية طور الإنجاز من مختلف الصيغ بالعاصمة للقضاء نهائيا على مشكل السكن.