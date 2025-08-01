زوغرانا: “أطمح للتتويج برابطة أبطال إفريقيا مع المولودية في الموسم الجديد”

كشف لاعب وسط ميدان مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، الأهداف التي يطمح بلوغها في الموسم الجديد، بتأكيد رغبته في التتويج برابطة أبطال إفريقيا.

وقال زوغرانا، في حوار خص به الصفحة الرسمية للمولودية: “أنا لاعب جد طموح، دائما ايجابي، وأحب التحديات”.

كما أوضح مدلل مولودية الجزائر: “أهدافي في الموسم الجديد، هو التتويج برابطة أبطال إفريقيا مع مولودية الجزائر”.

وتابع محمد زوغرانا: “لدينا جمهور مميز، ينتظر ممنا الكثير، لذا نعدهم بتقديم أفضل ما لدينا في الموسم الجديد من أجل اسعادهم”.