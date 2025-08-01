زوغرانا: “أوجه شكر خاص للمدرب بوميل وهذه أفضل ذكرى لي مع المولودية”

وجّه لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، عبارات الشكر لمدربه السابق، أمير بوميل، كاشفا في ذات الوقت أفضل ذكرى له مع العميد.

وصرح زوغرانا، في حوار خص به الصفحة الرسمية للعميد: “اعتبر مولودية الجزائر عائلتي، وأنا جد سعيد كوني حظيت بفرصة تقمص ألوان هذا النادي”.

كما أضاف: “أوجه شكر خاص للمدرب بوميل، الذي منحني الفرصة الحقيقية للالتحاق بمولودية الجزائر، بالإضافة لرئيس النادي على دعم كبير لي”.

وبخصوص أفضل ذكرى له مع مولودية الجزائر، قال محمد زوغرانا: “هدفي في لقاء الداربي ضد اتحاد الجزائر، يبقى أفضل ذكرى في مشواري، كونها كانت لحظة لا تنسى”.