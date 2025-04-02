زوغرانا: “افتقدنا للفعالية أمام المرمى في مواجهة أورلاندو بيراتس”

أرجع لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، سبب هزيمتهم الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، لافتقادهم الفعالية الهجومية.

وصرذح زوغرانا، عقب هزيمتهم بهدف دون رد، أمام أورلاندو بيراتس: “صنعنا عدة فرص تهديفية منذ بداية المباراة، لكن لم نحسن استغلالها”.

كما أضاف: “في كرة القدم يجب تسجيل الأهداف للفوز بالمباراة، وهذا ما عجزنا عنه أمام أورلاندو بيراتس، حيث كانت تنقصنا الفعالية أمام المرمى”.

وتابع محمد زوغرانا: “سنواصل العمل من أجل ضمان جاهزيتنا لمباراة العودة، على أمل افتكاك تأشيرة التأهل”.