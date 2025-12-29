زوغرانا: “المنتخب الجزائري يملك مواهب كبيرة وهو من أبرز المرشحين في “الكان””
بقلم كريم تيغرمت
أثنى لاعب مولودية الجزائر، ومنتخب بوركينا فاسو، محمد زوغرانا، على المنتخب الجزائري، معتبرا إياه من أبرز المرشحين للتتويج بـ”كان 2025″.
وصرّح زوغرانا، عقب هزيمتهم أمام الخضر: “قدمنا مردودا جيدا، لكن لم نتمكن من تجسيد الفرص التي أتيحت لنا، وسنعمل على التدارك في مباراتنا المقبلة”.
كما أضاف: “منتخب الجزائر لديه كلمته التي سيقولها في هذه البطولة، وشخصيا أعجبت كثيرا بامكانيات بوداوي، ومازة”.
وأردف: “المنتخب الجزائري يملك عدة لاعبين شبان بموهبة كبيرة، قادرين على منح الكثير للمنتخب لسنوات طويلة”.
وتابع محمد زوغرانا: “الجزائر تعتبر من أبرز المرشحين في هذه “الكان”، والأمر بين أيديهم للتعامل مع كل مباراة على حدى، لنرى ما سيكون في النهاية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/cITRC