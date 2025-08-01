زوغرانا: “تحضيراتنا بتونس تسير على أفضل ما يرام مع الطاقم الفني الجديد”

تحدث لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، عن سير التحضيرات الصيفية التي يجريها مع فريقه حاليا، بتونس، استعدادا للموسم الجديد، مؤكدا سيرها في أفضل الظروف.

وصرح زوغرانا، للصفحة الرسمية للفريق: “أنا حاليا بأفضل حال، وأجري التحضيرات مع الفريق بتونس في أفضل الظروف”.

كما أضاف: “بداية تحضيراتنا الصيفية كانت في أفضل الظروف، وبمشاركة عدة لاعبين شبان الذي سيقدمون لنا الإضافة في المسوم الجديد”.

وأردف: “الأمور تسير على أحسن ما يرام بتونس، أين نعمل بتركيز كبير، ونتمنى أن تتواصل التحضيرات على هذا النسق”.

واضاف لاعب المولودية: “بقدوم المدرب الجديد، وطاقمه، الامور تسير كما ينبغي، ونعمل على فهم الطريقة التي يسعى المدرب اعتمادها في الفريق”.

وتابع محمد زوغرانا: “المدرب الجديد، فور التحاقه بالفريق، أوضح لنا الأسلوب الذي يسعى اعتماده في عمله، والذي يتماشى مع فريق عريق مثل المولودية”.