زوغرانا: “حققت مشوار رائع إلى حد الآن مع مولودية الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، رضاه التام عن مشواره مع العميد إلى حد الآن، خاصة بعد تتويجهم الموسم الماضي بالثنائية.
وصرح زوغرانا، في حوار خاص للفحة الرسمية للمولودية: “في المجمل أقول بأني جسدت مشوار رائع، مع مولودية الجزائر”.
كما أضاف: “أنا سعيد جدا لتتويجي الموسم الماضي، بلقب البطولة، وكأس السوبر مع فريق عريق مثل مولودية الجزائر”.
وتابع محمد زوغرانا: “التتويج بالثنائية في فريق طموح مثل مولودية الجزائر، له خصوصيته، لذا نحن كلاعبين، جد سعداء بهذا الانجاز”.
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