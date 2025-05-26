زوغرانا ضمن قائمة منتخب بوركينافاسو

كشف اتحاد بوركينافاسو لكرة القدم، اليوم الاثنين، قائمة منتخب “الخيول” المعنية بالمباراتين الوديتين أمام تونس وزيمبابوي المرتقبتين خلال التوقف الدولي المقبل.

وعرفت قائمة منتخب بوركينافاسو حضور متوسط ميدان فريق مولودية الجزائر، محمد زوغرانا. وهذا بعدما أبان عن مستويات كبيرة جدا رفقة فريقه الذي يقترب من التتويج بلقب البطولة المحترفة.

وكان زوغرانا سجل حضوره في مباراتي منتخب الخيول أمام جيبوتي وغينيا بيساو، بعدما قام بتغيير جنسيته الرياضية.

وذلك بعدما لعب زوغرانا لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، قبل أن تقنعه الاتحادية البوركينابية بتغيير جنسيته الرياضية في وقت حساس من مشواره الكروي.