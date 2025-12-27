زوغرانا: “محفزون لتقديم مباراة قوية أمام الجزائر”

رفع متوسط ميدان منتخب بوركينافاسو، محمد زوغرانا، التحدي قبل المباراة التي ستجمع منتخبه بـ”الخضر” غدا الأحد، في الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 5 لكأس أمم إفريقيا.

وأبرز لاعب مولودية الجزائر، في الندوة الصُحفية التي عقدها اليوم السبت. رفقة مدربه براما تراوري، بأن مواجهة الجزائر، ستكون خاصة بالنسبة له.

قبل أن يضيف: “كلنا محفزون لتقديم أفضل ما لدينا في مواجهة الجزائر، والخروج بنتيجة إيجابية”.

وواصل زوغرانا: “نحن في أتم الجاهزية، وعملنا رفقة الطاقم الفني في الأيام الماضية، من أجل تقديم مباراة قوية أمام الجزائر”.